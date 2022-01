Marcel de Boer nieuwe manager vastgoedontwikkeling Woonzorg Nederland

De Boer is nu directeur bij vastgoedadviseur Troostwijk, waar hij veertien jaar heeft gewerkt. Hij zit ook in de Europese raad van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), en was tot 2019 lid van het algemeen bestuur van Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM.

500 eenheden per jaar

Vanwege de vergrijzing stijgt de vraag naar seniorenwoningen sterk, en om de behoefte op te vangen wil Woonzorg Nederland haar portefeuille vernieuwen en daarnaast met 500 eenheden per jaar uitbreiden, bestaande uit vernieuwende woonvormen en eigentijds zorgvastgoed.

Cruciaal vraagstuk

“Ik hoop mijn steentje bij te dragen in de uitbreiding van de portefeuille die is neergezet voor seniorenhuisvesting en zorgvastgoed”, aldus De Boer. “Dit is een cruciaal vraagstuk waarin Woonzorg Nederland als marktleider een belangrijke trekkersrol kan vervullen. Het is een mooie ambitie waar wij met zijn allen onze schouders onder moeten zetten.”