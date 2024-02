Marcel Duvigneau vertrekt als bestuurder bij Marga Klompé

In september draagt Duvigneau zijn taken over aan medebestuurder Erwin Bomers en een nieuw te werven lid raad van bestuur. Binnenkort wordt met de werving gestart.

Marcel Duvigneau

Duvigneau heeft verschillende functies binnen Marga Klompé gehad. De laatste veertien jaar was dat als bestuurder. Hij heeft zicht hard gemaakt voor een goede samenwerking tussen verschillende zorgpartijen in de regio. En hij stond voor de opgave om meerdere nieuwbouwprojecten te realiseren en woonvormen te ontwikkelen zoals de pas opgeleverde Willebrordhof in Aalten.

Reinier Gosselink-Wolbrink van de raad van toezicht: “Met Marcel vertrekt een bestuurder die vanuit het belang van zorg voor ouderen, Marga Klompé samen met medewerkers en betrokkenen tot een bezielde en toonaangevende organisatie heeft gemaakt.”