Marcel Levi: Stop met ‘malle geklets’ over code zwart

Volgens Levi zijn het aantal ic-opnames van coronapatiënten niet interessant. ‘We kijken naar iets wat niet relevant is. Dus ik zou zeggen: hoeveel ziekenhuisopnames zijn er vandaag,’ zei hij tegen BNR Radio.

Mensen die op de ic belanden zijn namelijk eerst te vinden in de cijfers over de ziekenhuisopnames, aldus Levi. ‘Hoeveel mensen er elke dag opgenomen zijn in het ziekenhuis, dat vind ik wel een goede maat van het aantal infecties in de samenleving. Daarbij horen ook de cijfers van hoeveel mensen er gevaccineerd zijn.’

Ook vindt Levi dat er gestopt moet worden met vooruitblikken op het zogenoemde ‘code zwart’, het moment dat er gekozen moet worden wie nog wel op de ic belandt en wie niet. ‘Dat malle geklets over code zwart moet afgelopen zijn. Daar heeft niemand wat aan en het maakt mensen alleen maar heel erg onrustig en heel erg bang.’