Marcel Levi wil zorgminister worden, als de vraag zich aandient

De handen van Marcel Levi’s jeuken als hij over het Nederlandse zorgbeleid leest of nadenkt. Dat zei Levi in Nieuwsuur . De voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelt daarbij wel dat de vraag of hij het voelt ‘kriebelen’ nog niet ‘super aan de orde’ is.

Levi vertelde ook dat hij vindt dat minister Ernst Kuipers, die uit de zorg komt, heel scherp ziet wat er in de zorg anders moet omdat hij uit de zorg komt, maar hij denkt ook dat het Kuipers is tegengevallen hoe makkelijk je dingen kunt verandert ‘in het systeem waarbij niemand een knoop doorhakt’. “Ik denk dat ik me daar nog iets bewuster van zou zijn en met nog meer enthousiasme te werk zou gaan. Bovendien heeft hij maar anderhalf jaar de tijd gehad, dus wat kun je doen in anderhalf jaar?”

Meer capaciteit nodig

Vanwege het nieuws over de gedeeltelijke bezuiniging-stop in de ouderenzorg ging Levi ook in op het langer thuis-beleid van minister Conny Helder. “Er zijn helaas niet zo veel alternatieven meer voor als het niet meer gaat thuis. Door dat beleid van zo lang mogelijk thuis hebben we heel veel ouderenzorg verminderd of gesloten en is die capaciteit er niet meer. Nu van links tot rechts zeggen politieke partijen dat er meer capaciteit nodig is in de ouderenzorg, ook als het gaat om verpleeghuizen.”