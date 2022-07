Marcel Visser in raad van toezicht Thebe

Marcel Visser wordt per 1 augustus lid van de raad van toezicht bij Thebe. Hij vervangt Peter Langenbach, die per 1 juli is afgetreden. Visser zal het voorzitterschap van de auditcommissie Middelen op zich nemen.

Dat meldt zorgorganisatie Thebe op 20 juli. Marcel Visser is van 2001 tot 2005 bestuurder geweest van Thebe. Daarna is hij bestuurder geweest van ziekenhuizen als Laurentius, ETZ en Jeroen Bosch. Op 1 augustus start hij ook als bestuurder in het Maximá Medisch Centrum. “Zijn financiële en bedrijfseconomische achtergrond in combinatie met zijn ruime bestuurlijke ervaring in de (ouderen)zorg en zijn visie op maatschappelijk actuele vraagstukken maakten hem de meest passende kandidaat”, aldus de raad van bestuur van Thebe.

Ontwikkelingen

“Toen ik bestuurder van Thebe was lag het accent nog erg op de extramurale zorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg. Inmiddels is Thebe getransformeerd naar een organisatie die met name gericht is op extra- en intramurale ouderenzorg. In de ouderenzorg zijn de laatste jaren veel ontwikkelingen te zien. De visie, die Thebe heeft verwoord in de Bedoeling, spreekt mij hierbij erg aan”, zegt Visser. “Zorg verlenen gaat om het toevoegen van waarde, die aansluit bij de behoeften en wensen van iedere unieke cliënt. Anders kijken, denken en doen is nodig om huidige en toekomstige maatschappelijke vraagstukken, zoals de toenemende vergrijzing en de hoge werkdruk voor zorgmedewerkers, het hoofd te bieden. Leren van elkaar en van anderen en daarnaast toepassing van meer digitale hulpmiddelen. Ook is er meer aandacht nodig voor preventie. De samenwerking met onder andere Thebe Extra biedt mooie kansen.”