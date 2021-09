Marco Mieras bestuursvoorzitter DeSeizoenen

Interessant voor u

Verpleeghuizen Brabant willen vaccinatiegraad personeel weten

Verzorgings- en verpleeghuizen in Brabant moeten in één oogopslag zien hoeveel personeel op een afdeling is ingeënt tegen corona. Als dat percentage te laag is, kunnen zorgmedewerkers gerichte voorlichting krijgen over het belang van vaccinatie.