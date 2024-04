Marco van Alderwegen vertrekt bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Bestuurder Marco van Alderwegen verlaat vanaf 31 juli de fusie-organisatie Driezorg Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Hij vormde samen met Frank Kodden vanaf 1 januari 2023 de raad van bestuur van de gefuseerde organisatie. Op 23 april maken Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht hun nieuwe gezamenlijke naam bekend en gaat de gefuseerde organisatie een nieuwe fase in.

Van Alderwegen heeft zich tijdelijk verbonden om de nieuwe organisatie mee op te bouwen en de gewenste beweging in gang te zetten. Met de nieuwe fase in het vooruitzicht is dit een natuurlijk moment voor Kodden om alleen verder te gaan. Van Alderwegen blijft tot 31 juli betrokken bij de organisatie.

Marco van Alderwegen

Van Alderwegen startte in 2018 als interim bestuurder bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Hij bleek de juiste persoon om de ingezette koers verder vorm te geven. In 2019 werd een termijn van drie jaar met hem afgesproken. Dit kreeg een vervolg in de raad van bestuur van DZG, de holding van de gefuseerde organisatie.

Marco van Alderwegen: ”Ik heb met passie en plezier mijn bijdrage geleverd aan de beweging en organisatie die er nu staat. Vol vertrouwen laat ik het vervolg aan collega Frank Kodden. Ik ben ervan overtuigd dat Frank en de collega’s een succes maken van de noodzakelijke transformatie in de ouderenzorg in regio Zwolle.”