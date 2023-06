Marco Verheul van Dimence naar Van Neynsel

Bij Van Neynsel volgt Verheul Marcel van Woensel op, die eind dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en in oktober afzwaait.

Geen tijd verliezen

“We staan met z’n allen voor complexe vraagstukken in de zorg, zeker ook in de ouderenzorg: hoe gaan we met minder mensen, meer zorg bieden met behoud van kwaliteit?”, vertelt Verheul.

“En deze uitdaging komt er niet aan, maar is er al. Er is geen tijd te verliezen, we moeten lef hebben om te vernieuwen, om nieuwe zorgconcepten door te voeren. En ik zie dat er bij Van Neynsel al eerste stappen zijn gezet en ik geloof in de Sociale Benadering. Graag breng ik dit gedachtegoed een stap verder in de komende jaren.”