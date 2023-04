Marian Mourits nieuw lid raad van toezicht BovenIJ

Marian Mourtis is recentelijk benoemd als nieuwste lid van de raad van toezicht van BovenIJ.

Met haar benoeming geeft de raad van toezicht verdere invulling op medische inhoud en verbinding van de medische en toezichtstaken.

Werkzaamheden

Voor haar toezichthoudende rol was Mourits actief als gynaecoloog oncoloog in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Daarnaast was zij toezichthouder bij Basalt. Verder hield Mourits zich bezig met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de erfelijke gynaecologische kanker.

Mourits kijkt uit naar haar nieuwe rol: “De visie van het BovenIJ sluit goed aan bij de opgaven vanuit zowel het Integraal Zorgakkoord als het Gezond en Actief Leven Akkoord die noodzakelijk zijn om de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden. Daar wil ik mij als toezichthouder en voorzitter van de Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid voor inzetten.”