Marie-José van Tol nieuwe voorzitter van De Jonge Akademie

Hersenonderzoeker Marie-José van Tol is benoemd tot de nieuwe voorzitter van het landelijke bestuur van De Jonge Akademie (DJA). Haar termijn begint in april 2022.

Marie-José van Tol is universitair docent neurowetenschappen aan de RUG/UMCG. In 2019 trad zij toe tot De Jonge Akademie van de KNAW.

Publiek betrekken bij wetenschap

Van Tol onderzoekt de rol van de hersenen en cognitie bij het ontstaan en voortbestaan van psychische stoornissen, zoals depressie en angst, en specifieke symptomen zoals suïcidaliteit. Verder zet ze zich in voor het betrekken van een groter publiek bij wetenschap. Zo organiseert zij onder de noemer Marvelous Mind met haar onderzoeksinstituut filmavonden over neurowetenschappen in het Groninger Forum en is ze betrokken bij de organisatie van de Hersenolympiade voor middelbare scholieren. Van Tol is voorzitter van het internationaliseringstracé van De Jonge Akademie en zet zich in voor de werkgroep politiek & wetenschap. Ook zit ze in het bestuur van de Young Academies Science Advice Structure (YASAS).

Gelijke rechten voor wetenschappers

Per april 2022 is Van Tol de nieuwe voorzitter van het landelijke bestuur van De Jonge Akademie (DJA). Ze vertelt dat ze samen met het bestuur, de leden en lokale en internationale young academies de wetenschap mooier wil maken. “Daarnaast maakt DJA zich onder de noemer “Iedereen professor” hard voor dezelfde rechten en plichten voor alle wetenschappers, vanaf de positie van universitair docent. Verder richten we ons onder meer op een slimmer academisch jaar om de werkdruk voor werknemers en studenten te verlagen, op meer samenwerking met het Caribisch deel van het koninkrijk, en blijven we aandringen op een ruimere financiering van wetenschap en wetenschappelijk onderwijs in Nederland.”