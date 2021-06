Marieke Schuurmans nieuwe Chief Healthcare Organization bij NZa

“Daarnaast zal ze diverse projecten gaan leiden, primair vanuit de invalshoek van het organiseren van toekomstbestendige zorg binnen de principes van passende zorg”, aldus de NZa. Schuurmans combineert de nieuwe functie met een leerstoel aan de Universiteit Utrecht. De precieze invulling hiervan wordt later bepaald.

Schuurmans is gezondheidswetenschapper en verpleegkundige. In het UMC Utrecht heeft ze onder meer gewerkt als verpleegkundige, verpleegkundig specialist geriatrie, verpleegkundig manager, verpleegkundig opleider en onderzoeker.

In 2009 werd Schuurmans benoemd tot hoogleraar Verplegingswetenschap en in 2018 tot programmadirecteur Professionals in de zorg bij het UMC. In 2013 werd ze benoemd tot Chief Nursing Officer, de hoogste onafhankelijke verpleegkundig adviseur van de minister van Volksgezondheid. Ook was ze lid van de Gezondheidsraad en vervulde ze verschillende toezichthoudende functies in de zorg.