Mariëlle Ploumen in bestuur de Nederlandse ggz

Dat meldt de Nederlandse ggz op haar website. Mariëlle Ploumen krijgt binnen het bestuur de portefeuille gezond opgroeien en zal het bijbehorende waardenetwerk verder vormgeven.

Mariëlle Ploumen is sinds 2019 lid van de raad van bestuur van Altrecht. Ploumen is psychiater en gespecialiseerd in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij heeft vele jaren ervaring als directeur in de langdurige zorg, acute zorg, verslaving en psychiatrie en ouderenpsychiatrie bij Arkin. Ook heeft zij een aantal jaren gewerkt als directeur kinder- en jeugdpsychiatrie bij Reinier van Arkel. Daarnaast is zij lid van de raad van toezicht bij zorginstelling Aveleijn en van het Dolhuys, museum van de geest.

De Nederlandse ggz is de partij die de belangen behartigt voor een betere geestelijke gezondheidszorg. Het is een vereniging die zo’n honderd ggz-instellingen met ruim 89.000 professionals vertegenwoordigt, meer dan negentig procent van de sector. Bestuursvoorzitter is Jacobine Geel.