Mariken Zijlmans nieuwe voorzitter Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica

Mariken Zijlmans is benoemd tot nieuwe voorzitter Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF). Zij volgt Lieke Poot op die acht jaar voorzitter was.

Zijlmans is klinisch fysicus in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en was tot haar benoeming op 28 september lid van het NVKF-bestuur met portefeuille kwaliteit.

AI

“De afgelopen jaren hebben we onder leiding van Lieke met elkaar de klinische fysica stevig op de kaart gezet, onder andere door verantwoordelijkheid te nemen op maatschappelijk relevante onderwerpen zoals beschikbaarheid van medische hulpmiddelen, introductie van AI en implementatie van de MDR”, zegt Zijlmans.

“Medische Technologie biedt enorme kansen in het aangaan van de huidige uitdagingen van de zorg. De best passende medische technologie voor iedere patiënt, daar gaan we voor. Ik zie ernaar uit om die ambitie samen met het bestuur en de leden verder inhoud te geven.”​