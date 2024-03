Zij volgt Hein Muller op als lid raad van toezicht, in verband met het aflopen van zijn tweede en tevens maximale termijn van acht jaar.

Van der Kolk versterkt de rvt per 1 maart met als aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid. Ze is werkzaam als chirurg en pijlerhoofd gastro-intestinale en oncologische chirurgie in het Radboudumc. Ze is daarnaast ook opgeleid als intensivist.