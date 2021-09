Marjolein de Jong nieuwe voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei

Marjolein de Jong begint 1 september 2021, als nieuwe voorzitter raad van bestuur (rvb) van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Zij zal daarbij inzetten op digitalisering en mensgericht werken, dat meldt Gelderse Vallei in een bericht.

Digitalisering

De Jong ziet digitalisering en eHealth niet als een doel, maar als een middel om problemen op te lossen of de zorg voor patiënten te verbeteren. De Jong is tevens voorstander van gegevensuitwisselingen. De Jong: “Met data kunnen we zoveel méér. Patiënten hebben er baat bij om hun eigen gegevens te ontvangen om deze te kunnen integreren met andere informatie.”

Huisarts

In Ziekenhuis Gelderse Vallei kan zij vanuit haar achtergrond als huisarts ook meer bieden. Ook heeft zij ervaring met de eerste lijn en de vvt-sector. Wat van pas komt om problemen te vergemakkelijken. In het ziekenhuis is er bovendien veel aandacht voor positieve gezondheid, wat goed bij haar past. De Jong: “Een mens zoveel meer is dan alleen zijn ziekte. Dat heb ik als huisarts gezien, maar ook in de ouderenzorg. Mensen met dementie die toch genoten van de dag. Zelfs als je ziek bent is het mogelijk om een goed leven te hebben.”

Mensgericht

De Jong wil tot slot mensgericht werken. Niet alleen naar de patiënten toe, maar ook naar de medewerkers. Zij put daarbij uit haar kennis opgedaan bij ouderenorganisatie Groenhuysen. De Jong: “Dat is een Planetree organisatie. Planetree is een Amerikaanse aanpak voor mensgerichte zorg. Daarbij werk je vanuit de behoeften van de ander, de drijfveren van medewerkers én een gezonde en lerende organisatie.”