Marjolein Tasche nieuw lid rvt Laurens

Marjolein is tot eind dit jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Zij wordt per 1 januari voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Zij is begonnen als fysiotherapeut en huisarts. Marjolein is inmiddels een zeer ervaren

bestuurder en kent de landelijke en regionale vraagstukken in de zorg. Daarmee voegt zij waardevolle kennis en ervaring toe aan onze Raad van Toezicht.

Pieter de Kort neemt afscheid als voorzitter van de Raad van Toezicht van Laurens. Zijn tweede en laatste benoemingstermijn eindigt op 31 december. Huidig lid Raad van Toezicht Kees Koedijk volgt hem op als voorzitter.