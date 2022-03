Marjolijne Lewis ruilt S&L Zorg in voor Gemiva-SVG Groep

Bestuurder Marjolijne Lewis vertrekt bij S&L Zorg, een zorgorganisatie in West-Brabant voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze gaat vanaf 1 juni als bestuurder aan de slag bij Gemiva-SVG Groep, een zorgorganisatie in Zuid-Holland.

Lewis is naast haar functie als bestuurder bij S&L Zorg lid van de rvt’s bij Coheasie, SKVR en pcbo basisscholen Rotterdam. Eerder was zij wethouder bij de gemeente Spijkenisse en bekleedde zij functies bij publieke organisaties in Zuid-Holland

Eigen mening

De rvt van S&L Zorg dankt Lewis voor de inzet. “Onder leiding van Marjolijne Lewis, heeft S&L Zorg zich de afgelopen vijf jaar vooral doorontwikkeld op het gebied van de betrokkenheid van de bewoners en deelnemers”, aldus de organisatie in een persbericht. “Dit deed ze samen met het managementteam en steeds in goed overleg met de inspraakorganen. Er was specifiek veel aandacht voor het centraal stellen van de bewoner met diens eigen mening voorop.”