Mark Kramer nieuwe voorzitter VIG-Bestuur

Met de benoeming van Kramer treedt Marco Frenken terug als voorzitter.

Daarnaast heeft het bestuur Carla Vos per 6 februari benoemd als directeur van het VIG-bureau. Zij was tot nu toe de adjunct-directeur. In deze functie zal ze nauw samenwerken met de nieuwe voorzitter.

Eerder was Kramer onder andere acht jaar lid van de raad van bestuur van het Amsterdam UMC en hoogleraar interne geneeskunde. Hij blijft actief als toezichthouder bij Pluryn, een instelling voor gehandicapte jongeren, en bij De Forensische Zorgspecialisten (DFZS). In de Skipr 99, de jaarlijkse lijst met de belangrijkste beslissers in de gezondheidszorg, staat hij in 2024 op de 19de plaats.

Nieuwe stap

Marco Frenken: “Met de komst van Mark als voorzitter zetten we een nieuwe stap om het vertrouwen van onze stakeholders te versterken dat wij als een betrouwbare zorgpartner onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zien en nemen. Met zijn achtergrond als arts, hoogleraar en ziekenhuisbestuurder is hij een aanwinst voor de VIG. Hij neemt indrukwekkend veel zorgervaring mee en kan een bruggenbouwer zijn tussen zorgpartijen en onze leden. Wij hopen dat hij samen met de leden oplossingen kan vinden om de toegang tot innovatie in Nederland te verbeteren. Ook met het oog op de uitdagingen in de zorg is dat belangrijker dan ooit.’