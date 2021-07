Marlène Chatrou nieuw bestuurslid Archipel

Interessant voor u

Volgens de gezondheidsdiensten worden medewerkers niet alleen geïntimideerd en bedreigd bij de vaccinatielocaties en aan de telefoon, maar is het “In een enkel geval zelfs voorgekomen dat medewerkers dreigbrieven ​hebben ontvangen op hun woonadres. Dit heeft grote impact.” De regionale dienst wil niet zeggen of het daadwerkelijk is voorgekomen dat medewerkers van vaccinatielocaties werden gefilmd […]

“Na het vertrek van de heer Leo Bisschops waren we op zoek naar iemand met kennis van het sociaal domein en wonen, die daarmee het werkveld van Neos goed kent”, zegt Guïljo van Nuland, voorzitter van de raad van toezicht. “In Ron hebben we iemand gevonden die aan dat profiel voldoet en daarmee een goede […]

Helft minder besmettingen met coronavirus, fors meer opnames

Het coronavirus verliest na een sterke opleving van enkele weken nu weer snel terrein. In de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 37.343 positieve testresultaten, bijna de helft minder dan een week eerder (46 procent minder). De dalende lijn is ook duidelijk terug te zien in het reproductiegetal, dat is gezakt naar 0,80.