Martien van Bussel nieuwe directeur Sevagram

Van Bussel gaat zich onder meer bezighouden met beleid- en besluitvorming, juridische zaken, klachten en integrale veiligheid. Daarnaast gaat hij een aantal ondersteunende teams aansturen, zoals innovatie, planetree en marketing & communicatie.

Martien van Bussel

Martien van Bussel heeft na zijn studie Elektro- en informatietechniek in Eindhoven veel ervaring opgedaan in functies op het snijvlak van techniek, wetenschap en zorg. Hij werkte tien jaar bij Kempenhaeghe, onder meer als manager klinische neurofysiologie & MRI. Vervolgens ging hij aan de slag bij Maastro in Maastricht als manager zorg en werd hij lid van het directieteam.

Over zijn nieuwe functie bij Sevagram zegt Van Bussel: “Sevagram is een heel dynamische organisatie die de dingen soms net even iets anders doet dan anderen. De organisatie heeft een eigen koers waar innoveren en ontwikkelen belangrijke thema’s zijn. Dat spreekt mij erg aan.”