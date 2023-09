Martijn Herrmann nieuw lid rvt GGZ Rivierduinen

“De geestelijke gezondheidszorg staat voor forse uitdagingen, zoals de steeds complexere zorgvraag en de tekorten op de arbeidsmarkt, waarbij het voeren van een gezonde bedrijfsvoering niet uit het oog verloren mag worden. Als toezichthouder van GGZ Rivierduinen help ik graag deze uitdagingen het hoofd te bieden”, aldus Herrmann.

Martijn Herrmann

Martijn Herrmann is sinds 2020 Chief Financial Officer bij het Oogziekenhuis Rotterdam. Eerder had hij financiële functies bij onder andere Sodexo en het Nederlandse Rode Kruis. Binnen de raad van toezicht heeft Martijn dan ook financiën en bedrijfsvoering als aandachtsgebieden.

“Onze raad van toezicht was op zoek naar een nieuw lid met een gedegen financieel-economisch profiel. Martijn heeft veel kennis van en ervaring met financiën, zowel binnen als buiten de zorg. Hoewel de geestelijke gezondheidszorg voor Martijn relatief nieuw terrein is, zijn we ervan overtuigd dat hij een zeer waardevolle bijdrage kan leveren als toezichthouder van GGZ Rivierduinen,” zegt Guido van Woerkom, voorzitter van de raad van toezicht.

GGZ Rivierduinen

GGZ Rivierduinen biedt geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan mensen van alle leeftijden met ernstige, psychische klachten en hun naasten. Het gaat daarbij om ongeveer 15.000 cliënten in de gemeenten in de regio’s Alphen aan den Rijn, Duin- en Bollenstreek, Gouda, Leiden, Leidschendam en Zoetermeer. Rivierduinen heeft onder andere poliklinieken, wijkteams, acute zorg, klinieken, verblijfsafdelingen, dagbesteding en een specialistische afdeling voor eetstoornissen.