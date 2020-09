Martin Schalij in raad van bestuur van LUMC

Per 1 januari treedt Martin Schalij toe tot de raad van bestuur van het LUMC. Hij wordt de vierde bestuurder. Schalij blijft een dag per week werkzaam als cardioloog.

Dat meldt het LUMC op 11 september. Martin Schalij (1958) is sinds 2003 hoogleraar Cardiologie en sinds 2011 afdelingshoofd Hartziekten in het LUMC.

Als bestuurder zal hij zich vooral richten op de medisch-specialistische en verpleegkundige zorg. Ook wordt hij primair verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid van zorg. Schalij gaat samen met de voorzitter van de raad van bestuur invulling geven aan waarde- en datagedreven zorg en aan de implementatie van de uitkomsten van de portfolio-evaluatie. Ook capaciteitsmanagement en zorglogistiek worden zijn aandachtsgebieden.

“Ik ben blij dat ik mij vanuit mijn academische én klinische achtergrond op bestuurlijk niveau mag inzetten voor al onze medewerkers op onze afdelingen en centra, zodat we met elkaar patiënten in het LUMC – maar samen met onze partners ook in de regio – de juiste zorg op de juiste plek kunnen bieden”, zegt Martin Schalij. “Er liggen prachtige uitdagingen op het gebied van zorginnovatie die we dankzij ons onderzoek en onderwijs volop kunnen ontwikkelen. Ik vind het een eer om samen met mijn collega’s er voor te zorgen dat deze innovaties bij de juiste patiënten terecht komen.”