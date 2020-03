Martin van Rijn tijdelijk opvolger Bruins bij VWS

PvdA’er Martin van Rijn is de tijdelijke minister van Medische Zorg. De voormalig staatssecretaris en ziekenhuisbestuurder neemt het voor een periode van drie maanden over van Bruno Bruins, die donderdag aftrad wegens oververmoeidheid.

In een persconferentie waar premier Mark Rutte de aanstelling van Van Rijn heeft bekendgemaakt, lichtte hij de keuze voor Van Rijn toe. Rutte zei dat Van Rijn vooral gekozen is omdat hij direct inzetbaar is. Volgens Rutte zijn er enkele maanden nodig om tijdens de coronacrisis voor rust en overzicht te zorgen. De premier noemt Van Rijn een van de beste lieden van zijn vorige kabinet. “Hij is erg goed bekend met de materie en het ministerie.”

Medische zorg

Van Rijn krijgt onder meer de portefeuilles curatieve zorg, ziekenhuizen en geneesmiddelen. Rutte benadrukt dat minister Hugo de Jonge de leiding neemt in het dossier corona. “Al zullen beide bewindslieden natuurlijk als een team te werk gaan.”

PvdA

De aanstelling van Martin van Rijn is opmerkelijk, omdat hij niet lid is van een van de coalitiepartijen, maar van de PvdA. De premier wijst de vragen over de PvdA-kleur nadrukkelijk van de hand, al zei hij wel dat Van Rijn het ministerschap op persoonlijke titel doet. “Partijkleur is nu even niet interessant.” Na die drie maanden komt er mogelijk toch een VVD-minister.

Team

De premier wilde ook niet aan vragen over of Van Rijn wel door iedereen wordt gewaardeerd, gezien eerdere struikelblokken in de langdurige zorg. “Laten we nou blij zijn dat Van Rijn bereid is om in het landsbelang zijn ervaring en kennis van het ministerie in te zetten. We hebben weer een sterk duo op het ministerie. Na Bruno Bruins en Hugo de Jonge worden dat nu Hugo de Jonge en Martin van Rijn. Zij kennen elkaar goed en zullen een team vormen.”

Heel mooi dat Martin van Rijn (@mjrijn) zo snel beschikbaar is om tijdelijk als minister voor Medische Zorg aan de slag te gaan. Zijn ervaring komt in deze tijd als geroepen, goed om dit samen te doen. #corona — Hugo de Jonge (@hugodejonge) March 20, 2020

Reinier Haga

Maandag zal Van Rijn worden beëdigd. Met zijn benoeming zal hij tijdelijk terugtreden als voorzitter van de raad van bestuur van de Reinier Haga Groep. Cfo Jeroen van Roon neemt zijn taken voorlopig waar.

‘Crisis bestrijden’

De voormalig staatssecretaris werd door de premier benaderd. “Ik was totaal verrast door dit verzoek van Mark Rutte. Het is een hele moeilijke beslissing maar we staan als land voor de taak een enorme crisis te bestrijden. Nu mij is gevraagd daar een bijdrage aan te leveren zal ik dat doen”, zegt Van Rijn in een verklaring op de website van de ziekenhuisgroep.

De Reinier Haga Groep laat weten volledig achter de stap van Van Rijn te staan, ‘om juist in crisistijd deze cruciale post te vervullen’. Elmer Mulder, voorzitter van de Raad van Toezicht, schrijft dat de coronacrisis ook bij Reinier Haga de absolute prioriteit houdt. “Wij zien dat de directievoorzitters en medisch directeuren de directe leiding hebben over de Crisis Beleidsteams. Die is bij hen ook in zeer goede handen. Dat biedt ons het vertrouwen dat deze stap verantwoord is.”