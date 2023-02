Martin van Rijn verantwoordelijk voor mondkapjesdeal RGA

Dit schrijft VWS-minister Conny Helder in een brief aan de Tweede Kamer.

Onder verantwoordelijkheid van Van Rijn sloot de tot nu toe onbekend gebleven “functionaris 2 VWS” de onfortuinlijke deal met de Stichting van Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel. Volgens onderzoek van de Volkskrant betaalde VWS voor de mondkapjes zeker 13 miljoen euro te veel. Eenmaal binnen, bleken de mondkapjes niet te werken en dus onbruikbaar. Het drietal hield zelf 20 miljoen euro over aan de deal. Bij de verkoop van hun mondkapjes beweerden zij ‘om niet’ te werken, maar via hun commerciële bv Relief Goods Alliance maakten ze toch winst.

Onderzoek mondkapjesdeal

Een jaar geleden startte het OM een strafrechtelijk onderzoek naar Van Lienden, Damme en Van Gestel en doorzocht daarbij drie woningen en een kantoor. Van Lienden waarschuwde zijn medeverdachten in de mondkapjesdeal over de op handen zijnde arrestatie door het OM. Hij adviseerde hun om zich van gevoelige bestanden te ontdoen Sywert van Lienden en Bernd Damme gaven daarop hun telefoons en drie harde schijven snel in bewaring bij de advocaat van Van Lienden. Dit bleek onlangs toen NRC het vonnis in handen kreeg.

Het OM legde in mei vorig jaar beslag op de materialen. Sindsdien lopen er procedures over de vraag of het gevoelige materiaal wel of niet met het OM moet worden gedeeld. Zowel de rechtercommissaris als de Rechtbank Rotterdam oordeelden van wel. Om inzage te voorkomen, is de advocaat van Van Lienden naar de Hoge Raad gestapt.