Martini doet proef met nieuwe maaltijden

Het Martini Ziekenhuis heeft in november op twee verpleegafdelingen een proef gedaan met een nieuw voedingsconcept voor patiënten. In het concept krijgen patiënten een keuzemenu voor zes eetmomenten per dag. De nieuwe maaltijden zijn bereid voor extra energie en eiwitten om herstel na een behandeling of operatie te bevorderen.

Ook worden de maaltijden op een aantrekkelijke manier geserveerd, zodat patiënten met meer smaak en plezier eten, aldus het ziekenhuis. “Dat is belangrijk, omdat veel patiënten door hun ziekte of behandeling weinig eetlust hebben, terwijl voeding juist belangrijk is om je weer fitter te gaan voelen.”

Minder moeite met eten

‘Het is geweldig om te horen hoe positief patiënten zijn; ze voelen zich echt verrast en verwend door de nieuwe maaltijden”, zegt Ruud Peters, projectmanager patiëntenvoeding. “Ook de uitbreiding van het aantal eetmomenten van drie naar zes keer dag is een succes: patiënten geven aan dat zij hierdoor minder moeite hebben met eten. We verwachten dit voorjaar het nieuwe concept op alle verpleegafdelingen te gaan invoeren. Daar kijken we naar uit.” Voor de definitieve invoering van het nieuwe maaltijdconcept gaat het ziekenhuis de komende periode op alle verpleegafdelingen de nodige voorbereidingen en verbouwingen doen.

Meer regie voor patiënt

Jos Nijhof, directeur van het facilitair bedrijf bij het Martini Ziekenhuis, zegt dat het concept beter past bij het streven om de patiënt meer regie te geven en samen met de patiënt te bepalen wat bijdraagt aan de beste zorguitkomst. “Daarom bieden we meer variatie en keuze, met daarbij een heldere uitleg over welke voedingsstoffen bijdragen aan herstel en welbevinden. We zijn er trots op dat we de nieuwe menu’s in eigen beheer gaan bereiden. Onze koks zijn daarvoor inmiddels door samenwerkingspartner Food for Care bijgeschoold. Zij hebben al meer dan honderd nieuwe recepten geprobeerd en in de keuzemenu’s ingevoerd.”