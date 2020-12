Martini sluit nog eens vier OK’s vanwege coronadruk

“De zorg voor coronapatiënten is intensief en vraagt veel van onze artsen en verpleegkundigen. Landelijk wordt de Covid-zorg nu verder opgeschaald. We willen ons personeel zoveel mogelijk ondersteunen. Daarom hebben we nu moeten besluiten om hard in te grijpen en de zorg in ons ziekenhuis nog verder af te schalen”, zegt Ton Tiebosch, lid van de raad van bestuur van het ziekenhuis.

Oplopen

Patiënten waarvan de ingreep wordt uitgesteld, worden door het ziekenhuis gebeld. “Dit gaat om operaties waar ook nazorg in het ziekenhuis nodig is, en dus inzet van verpleging”, licht een woordvoerder toe. “Met de cijfers die blijven oplopen hebben we gekeken aan welke knop we kunnen draaien. Dat is minder operaties, zodat we ruimte hebben voor Covid-zorg en rekening kunnen houden met medewerkers die lucht nodig hebben om bij te tanken.”

Spoedzorg

Zorg voor kankerpatiënten en spoedzorg gaan wel door, en ook poliklinische afspraken gaan, al dan niet digitaal, door. De woordvoerder laat weten dat de acht operatiekamers gesloten blijven “zolang het nodig is, maar de verwachting is tot in ieder geval het nieuwe jaar”. (ANP)