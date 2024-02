Martini Ziekenhuis neemt online keuzehulp voor patiënten met longkanker in gebruik

Het Martini Ziekenhuis in Groningen is begin dit jaar gestart met het aanbieden van een online keuzehulp aan patiënten bij wie longkanker is vastgesteld.

De keuzehulp helpt patiënten en hun zorgverleners om samen de best passende behandeling te kiezen. Welke behandeling het beste is, is heel persoonlijk. De keuzehulp geeft de patiënt meer inzicht in de behandelopties en helpt om afwegingen en voorkeuren op een rij te zetten. Het Martini ziekenhuis zegt het eerste Nederlandse ziekenhuis te zijn waar de longkankerkeuzehulp is geïmplementeerd.

Samen beslissen

“De zorgverlener weet wat er medisch kan, maar de patiënt is expert op het gebied van het eigen leven en weet het beste wat daarin past”, zegt longarts Wouter Jacobs. “Die beide expertises willen we zo goed mogelijk bundelen. De keuzehulp is bedoeld om hierbij te helpen. De behandeling van longkanker heeft een grote impact op het leven en de kwaliteit van leven. Dan is het belangrijk om weloverwogen keuzes te maken die aansluiten bij de wensen van de patiënt.”

Behandelopties

Als er keuze is tussen meerdere behandelingen, vertelt het behandelteam eerst welke behandelopties mogelijk zijn en wat dit voor de patiënt kan betekenen. Daarbij ontvangt de patiënt een inlogcode voor de online keuzehulp. De online keuzehulp is een omgeving op het internet waar de patiënt stapsgewijs informatie krijgt, afwegingen invult en voorkeuren aangeeft. De ingevulde keuzehulp is daarna een leidraad voor het gesprek tussen patiënt, zorgprofessional en eventueel een naaste. Samen kiezen ze vervolgens de best passende behandeling.

Patiënten zoals ik

In de keuzehulp is een extra module opgenomen speciaal voor patiënten met stadium-IV longkanker. Dat betekent dat er longkanker met uitzaaiingen geconstateerd is. Longarts Wouter Jacobs: “Deze patiënten kunnen in een ‘Patients-Like-Me’ (patiënten zoals ik) omgeving meer informatie vinden over welke behandelkeuzes andere patiënten maakten en hoe het verloop was van de gekozen behandeling. Deze informatie kan helpen bij het gesprek in de spreekkamer waar we samen de best passende beslissing maken, bijvoorbeeld als het gaat over langer leven of kwaliteit van leven.”

Santeon

De keuzehulp is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie, in samenwerking met alle beroepsverenigingen van artsen die longkanker behandelen, evenals Longkanker Nederland en ZorgKeuzeLab. De keuzehulp is doorontwikkeld met betrokkenheid van Santeon, Universiteit Utrecht en Amsterdam UMC met behulp van een subsidie van KWF. Het Martini Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis waar de longkankerkeuzehulp is geïmplementeerd. Nog twintig andere ziekenhuizen gaan ook met deze keuzehulp werken.