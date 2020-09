Martini Ziekenhuis schrapt operaties wegens ziek personeel

Het Martini Ziekenhuis in Groningen sluit per direct twee operatiekamers voor twee weken vanwege personeelsgebrek. Zo’n tachtig patiënten hebben te horen gekregen dat hun behandeling wordt uitgesteld.

Het ziekenhuis loopt al tegen de grenzen van zijn personeelsbestand aan. Bijna 10 procent van de medewerkers zit thuis, vooral met verkoudheidsklachten en griep. Tegelijkertijd neemt het aantal coronapatiënten toe en zijn meer medewerkers nodig om voor hen te zorgen.

Weinig rek in

“De flexibele capaciteit is al bijna geheel benut”, laat het noordelijke ziekenhuis weten. “Dit betekent dat er nog heel weinig rek in zit en dat baart me zorgen”, zegt bestuursvoorzitter Hans Feenstra. “Het is belangrijk dat onze collega’s goed inzetbaar blijven, zeker gezien de verwachting dat deze situatie de komende maanden aanhoudt.” Hij beschouwt de tijdelijke sluiting van de twee operatiekamers als “beperkt afschalen” van de zorg.

Over twee weken gaat het Martini Ziekenhuis de situatie opnieuw bekijken. “We realiseren ons dat het voor patiënten echt heel vervelend is dat we een aantal operaties op korte termijn afzeggen”, zegt Feenstra. Hij hoopt “de impact zo klein mogelijk te houden”. (ANP)