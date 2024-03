Martini Ziekenhuis start nazorgprogramma voor patiënten met brandwonden

ZonMw verstrekte in het najaar van 2021 bijna drie miljoen euro subsidie voor Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) aan de drie Nederlandse brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam. De centra gebruiken deze subsidie om de zorg voor mensen met brandwonden te verbeteren.

Nazorg verbeteren

Het Brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis leidt het onderzoek naar het optimaliseren van de nazorg voor iedere individuele patiënt met brandwonden. “Iedereen die brandwonden oploopt, moet op één of andere manier leren omgaan met de gevolgen van de brandwonden. Of dit daadwerkelijk lukt, ligt onder meer aan de vaardigheid van een patiënt om in het dagelijks leven met de gevolgen van brandwonden om te gaan, zelf oplossingen te vinden voor problemen en de controle over hun eigen leven te behouden”, vertelt Sven Geelen, onderzoeker bij het brandwondencentrum in het Martini Ziekenhuis.

Zelfmanagement ondersteunen hoort bij de kern van persoonsgerichte zorg voor mensen met brandwonden, aldus Geelen. “Maar hoe je dat effectief doet en wat je daarvoor moet laten als zorgprofessional, is nog vaak onduidelijk.”

Programma

Het nieuwe nazorgprogramma genaamd ‘BreeZe’ (Brandwonden en Zelfmanagement) moet zorgverleners daarbij helpen. Het programma laat zien hoe het proces van zelfmanagementondersteuning voor mensen met brandwonden eruit ziet en welke tools er beschikbaar zijn om te ondersteunen.

“Eén van de tools is bijvoorbeeld het zelfmanagement web voor het verlenen van zorg op maat. Deze tool helpt zorgverleners te achterhalen hoe mensen met brandwonden omgaan met de uitdagingen voor zelfmanagement.” Daarnaast is er voor patiënten een werkboek ontwikkeld. “In het werkboek kunnen patiënten opschrijven waar ze tegenaan lopen, realistische doelen stellen en een actieplan formuleren. Dat kan zelfstandig, maar bij voorkeur sámen met onze zorgprofessionals.” Het nazorgprogramma wordt in de drie brandwondencentra geïmplementeerd.