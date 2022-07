Martini Ziekenhuis kan inloggen op epd automatisch checken

Het Martini Ziekenhuis in Groningen werkt aan een nieuw systeem om de privacy van patiënten te bewaken. De tool checkt de elektronische patiëntendossiers automatisch op ongeautoriseerde logins.

Dat meldt het Martini Ziekenhuis op 5 juli. De tool met de naam ‘Logspect’ wordt samen met het it-bedrijf Enshore ontwikkeld. Ziekenhuizen zijn volgens de NEN7510-norm wettelijk verplicht te controleren of de dossiers alleen gebruikt worden door personen die een behandelrelatie hebben. Logspect maakt handmatige steekproeven achteraf overbodig, want de tool kijkt naar door de gebruiker opgestelde regels en grote afwijkingen in de dataset. Het ziekenhuis kan daarnaast ook gerichte controles uitvoeren door bepaalde loggegevens uit het systeem te filteren.

Volgens het Martini Ziekenhuis zorgt de tool ervoor dat de privacy van patiënten beter is gewaarborgd. Daarnaast kan Logspect helpen om werkprocessen te verbeteren. Zo wordt inzichtelijk of noodprocedures wel correct worden gebruikt of dat er goede reden voor inzage wordt gekozen.