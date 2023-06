Massaal protest tegen nieuw inkoopkader langdurige zorg

Verpleeghuisorganisaties hebben in alle zorgkantoorregio’s massaal vragen gesteld of bezwaar gemaakt tegen het nieuwe inkoopbeleid. Dat meldt branchevereniging ActiZ. De zorgorganisaties zien het inkoopkader als bedreiging voor toekomstbestendige ouderenzorg.

Tot 15 juni konden zorgorganisaties vragen stellen aan het zorgkantoor over het op 1 juni gepubliceerde inkoopbeleid. Uit een eerste analyse van ActiZ blijkt dat zorgorganisaties voornamelijk protesteren tegen de onderbouwing van het richttariefpercentage. Zij voorzien dat dit tariefpercentage onvoldoende kostendekkend is voor een groot deel van de sector.

Financiële strop

ActiZ gaf eerder al aan het nieuwe Wlz-inkoopbeleid onverantwoord te vinden. “De stapeling van financiële maatregelen is zo groot, dat de continuïteit en kwaliteit van zorg onder druk komen te staan”, aldus Mireille de Wee, voorzitter ActiZ-kerngroep Wonen en zorg. Zij waarschuwt dat de sector hierdoor in de problemen komt en door de stijgende kosten ook het WOZO-programma vastloopt. “Door deze financiële druk komt de continuïteit van zorgorganisaties op losse schroeven te staan. De stapeling is een te grote opgave in tijden van transformatie. Als we de zorg voor ouderen willen veranderen, hebben we heldere afspraken nodig over hoe dan wel, regels die daarbij passen en voldoende financiële ruimte in plaats van een stapeling aan platte besparingen”, aldus De Wee.

Storm op komst

In juni trokken ook al 27 zorgorganisaties uit het Noorden aan de bel in een brandbrief. “Wij vragen niet om extra geld voor de ouderenzorg, maar kort ons niet terwijl het aantal ouderen stijgt. Stop de bezuinigingen”, luidt de oproep. Roeli Mossel van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) vreest dat in tijden van wachtlijsten de zorginstellingen zullen moeten snijden in het personeel bij het huidige financiële beleid. Op 20 juni plaatste een groep zorgorganisaties uit de regio Zwolle een open brief in de Stentor omdat ze klem zitten. Zij roepen de minister en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op om tot een beter financieel perspectief te komen.

Ook Raad van Ouderen waarschuwt dat een groeiende groep ouderen tussen wal en schip dreigt te vallen. Daarom adviseert de raad in een rapport om structureel meer te investeren in de langdurige zorg door hogere tarieven. “Wij moeten ons als maatschappij schrap zetten voor een storm die op komst is: er komen een miljoen extra 85+’ers bij, en tegelijkertijd gaat een derde van de zorgmedewerkers in de ouderenzorg de komende tien jaar met pensioen. Bij zo’n weersverwachting moeten we medewerkers van ouderenzorgorganisaties juist extra steunen en perspectief bieden, zodat ze samen met de samenleving de meest kwetsbare ouderen zorg kunnen blijven bieden”, reageert ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken op het advies van de Raad van Ouderen.