Massaclaim tegen Tata Steel wegens gezondheidsschade

Omwonenden stellen de staalfabriek in IJmuiden aansprakelijk voor de materiële, immateriële en gezondheidsschade door de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Dat meldt het bestuur van Frissewind.nu, dat als belangenbehartiger optreedt.

Een deurwaarder heeft op 23 augustus 2023 een aansprakelijkstelling bij het bedrijf afgeleverd. Dat is de eerste formele stap in de eerder dit jaar aangekondigde massaschadeclaim.

Gezondheidsklachten

De afgelopen maanden hebben ruim 1400 mensen zich als gedupeerde gemeld. Deze groep bestaat voor het grootste deel uit direct omwonenden uit IJmuiden, Beverwijk en Wijk aan Zee en een groep personen die om gezondheidsredenen uit de regio verhuisd is. Daarnaast valt op dat ook een groep van tientallen (oud-)medewerkers met (ernstige) gezondheidsklachten zich heeft aangemeld.

Frissewind.nu stelt dat bij een dergelijke, gerechtelijke, procedure de rechter eerst zal toetsen of partijen onderling tot een overeenkomst kunnen komen. Tata Steel heeft vier weken de tijd om op de brief te reageren.

Aansprakelijkstelling

In de aansprakelijkstelling staat het volgende: “Tata Steel maakt winst dankzij gratis uitstoot, terwijl omwonenden op allerlei manieren kosten maken, last en schade ondervinden. Wij vinden dit onrechtvaardig en vinden dat Tata Steel als vervuiler deze kosten zou moeten betalen. We zetten daarom opnieuw een grote stap naar voren en stellen Tata Steel aansprakelijk voor de schade die gedupeerden hebben opgelopen.”