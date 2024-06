Maurice van den Bosch toezichthouder bij Zuyderland

Maurice van den Bosch wordt per juli vicevoorzitter bij de raad van toezicht van Zuyderland. Hij volgt Frank Willems op, van wie de tweede benoemingstermijn eindigt.

Van den Bosch is voorzitter van de raad van bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL), het Nederlands Kanker Instituut. Hij is ook hoogleraar interventieradiologie. Zijn interesse gaat uit naar waardegedreven zorg in combinatie met digitale zorgtransformatie.

Voorrecht

“Zuyderland is een prachtige zorgorganisatie”, zegt Van de Bosch, “verantwoordelijk voor de hele zorgketen. Het topklinisch profiel, de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid in de regio en de bevlogenheid van de medewerkers, maken het een voorrecht om toe te mogen treden tot de raad van toezicht van Zuyderland’.