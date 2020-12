Mauritskliniek sluit zich aan bij Bergman Clinics

Mauritskliniek is voornemens zich aan te sluiten bij Bergman Clinics. Met de overname van de keten van focusklinieken breidt Bergman Clinics de dekking van haar zorgaanbod verder uit in nieuwe regio’s.

Mauritskliniek is een keten van klinieken voor zorg op het gebied van dermatologie, flebologie (spataderzorg), proctologie, huidtherapie en cosmetische chirurgie, met vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Nijmegen, Utrecht en Veldhoven.

De aansluiting van Mauritskliniek bij Bergman Clinics is beoogd in het tweede kwartaal van 2021 en vindt plaats na goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Bergman Clinics heeft meer dan zeventig klinieken verspreid over Nederland (onder de merknamen Bergman Clinics, Bey Clinics en Memira) en meer dan zestig klinieken in Zweden, Noorwegen en Denemarken onder de merknaam Memira. Ook heeft Bergman Clinics zes klinieken in Duitsland.