Máxima MC completeert raad van bestuur

De raad van toezicht van Máxima MC heeft Carlijn de Ruijter benoemd als lid van de raad van bestuur. Zij treedt op 1 februari 2021 toe. Daarmee is de raad van bestuur weer compleet.

Carlijn de Ruijter werkte eerder bij Fortis en ABN AMRO. De afgelopen vier jaar was zij lid van het leiderschapsteam van Personal Banking. Bij Máxima MC gaat zij zich onder andere bezighouden met zorginnovatie en digitalisering.

De huidige raad van bestuur, bestaande uit Jan Harm Zwaveling en Marten Kroese, laten in een persbericht weten blij te zijn dat het bestuur met de komst van De Ruijter weer compleet is. “We zien ernaar uit samen te werken aan de (digitale) doorontwikkeling van MMC en om gezamenlijk verder te bouwen aan onze positie als vernieuwende aanbieder van medisch-specialistische zorg in Nederland.”