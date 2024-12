Máxima MC vernieuwt locaties

Marcel Visser, voorzitter raad van bestuur: “We investeren in slimme zorgprocessen en digitale innovaties om wachttijden te verkorten en de zorg toegankelijk te houden. Ook ligt een focus op samenwerking binnen het ziekenhuis en met regionale zorgpartners.”

De locatie in Eindhoven, die al meer dan zestig jaar oud is, en de locatie in Veldhoven, die meer dan dertig jaar oud is, kunnen de groeiende zorgvraag niet meer aan zonder ingrijpende veranderingen. Daarom kiest Máxima MC voor een combinatie van verbouw en nieuwbouw. Het project moet in 2032 klaar zijn.

De locatie Eindhoven wordt een modern polikliniekgebouw voor consulten en behandelingen die geen opname vereisen. In Veldhoven wordt alle klinische zorg gecentraliseerd.