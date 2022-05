Máxima praat met studenten over mentale gezondheid

Koningin Máxima heeft zich woensdag bij een werkbezoek aan de Hogeschool Leiden laten informeren over de mentale gezondheid van studenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Ze sprak onder anderen met studenten die zelf initiatieven hebben ontplooid om hun welzijn te vergroten, zoals het ophalen van geld voor projecten waarmee de mentale gezondheid kan worden verbeterd.

De koningin is erevoorzitter van MIND Us, een stichting die ernaar streeft dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is.

Online chatten

Studenten van Frisse Gedachtes vertelden Máxima woensdag in Leiden over hun Walk en Talks, waarin jongeren met elkaar in gesprek gaan over mentale uitdagingen die zij ervaren. De organisatie, actief in heel Nederland, organiseert ook diverse evenementen en biedt de mogelijkheid om online te chatten over mentale gezondheid.

Studentenwelzijn

Veel studenten hebben te maken met stress, eenzaamheid en prestatiedruk. Daarom hebben vijf Leidse partijen recent de Verklaring Studentenwelzijn getekend: de gemeente Leiden, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, de Plaatselijke Kamer van Verenigingen en het Studieverenigingen Overleg Platform. Máxima sprak met de initiatiefnemers van de verklaring.

Ruim een op de vijf Nederlandse jongeren dacht tijdens de laatste lockdownperiode weleens serieus na over zelfdoding, zo bleek onlangs. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en andere gezondheidsorganisaties meldden dat op basis van een peiling onder 5826 jongeren tussen de 12 en 25 jaar. (ANP)