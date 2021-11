Maximale testcapaciteit GGD’en bereikt

“Duizenden medewerkers werken dagelijks keihard om alle testaanvragen in te plannen en uit te voeren, maar de rek is eruit. We lopen aan alle kanten tegen het maximum van onze capaciteit aan”, zegt GGD GHOR. De organisatie vraagt mensen om geduldig en begripvol te zijn over de lange wachttijden. “Iedere medewerker zet zich volledig in om deze pandemie te bestrijden maar de aantallen van deze week zijn ongekend hoog,” aldus GGD GHOR.

Maximum van 120.000 testen

Volgens de organisatie wordt er nu naar een maximum van 120.000 tests per dag toegewerkt. “Of dit haalbaar is, hangt af van de beschikbaarheid van personeel”, aldus de organisatie. “Het landelijke callcenter kan meebewegen met het aantal telefoontjes dat binnenkomt, maar hier komt het plafond van onze capaciteit in zicht.”

Vierduizend medewerkers

Op dit moment werken er bijna 4000 mensen in het callcenter voor het inplannen van testafspraken. Zij werken na sluitingstijd de wachtrijen weg en ook worden testuitslagen in de avonduren langer doorgebeld. Wegens krapte op de arbeidsmarkt is het momenteel lastig om genoeg mensen aan te nemen om de drukte de baas te zijn.

Nieuw testrecord

Afgelopen maandag werden ruim 91.000 mensen getest, wat een nieuw dagrecord is. Het oude record was uit maart 2021 en stond op 89.000 tests. Het wekelijks aantal testen stijgt ook hard. Drie weken geleden werden er nog ongeveer 280.000 mensen getest, een week later waren dat er ongeveer 405.000 en vorige week bijna 560.000. (ANP)