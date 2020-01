Mazelenepidemie eist 6000 levens

In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels meer dan zesduizend mensen overleden aan de mazelen. Volgens gezondheidsorganisatie WHO gaat het om de ernstigste en snelst verspreidende epidemie ter wereld.

Sinds begin 2019 zijn verspreid over het hele land meer dan 310.000 gevallen geconstateerd. De ziekte heeft in Congo inmiddels twee keer zoveel dodelijke slachtoffers geëist als het ebolavirus. In september startte de Congolese regering samen met de WHO een vaccinatieprogramma. Slechte infrastructuur, onveiligheid en de slechte staat van de reguliere gezondheidszorg in Congo bemoeilijken de bestrijding van de ziekte.

Jaarlijks sterven wereldwijd ruim honderdduizend mensen aan de mazelen. In Nederland zijn de meeste kinderen ingeënt tegen de ziekte. In 2014 was in Nederland voor het laatst sprake van een mazelenuitbraak. Een meisje van zeventien overleed toen aan de ziekte.