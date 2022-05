MC Leeuwarden boekt lager resultaat door coronakosten

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) heeft vorig jaar een lager resultaat geboekt van 10,9 miljoen euro. Dat is flink minder dan de begroting van 15,4 miljoen euro. “Het ziekenhuis heeft opnieuw een pittig jaar achter de rug door corona, een hoog ziekteverzuim en een krappe arbeidsmarkt”, schrijft de raad van bestuur in het jaarverslag over 2021.