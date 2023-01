MCL haalt tiende gouden certificaat op rij voor duurzaamheid

Afgelopen december voerde het Keurmerkinstituut de audit uit en opnieuw blijkt dat het MCL ruim aan alle vereiste criteria. Op grond daarvan ontvangt het MCL, voor het jaar 2023, het gouden certificaat. Dat is een jubileum, want de eerste toekenning gebeurde in 2013.

Bepalend voor hele sector

“Voor Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is er sinds 2013 maar één niveau van toepassing geweest en dat is het gouden niveau”, zegt auditor Feri Duller van het Keurmerkinstituut. “Het behouden van dit niveau gedurende de jaren en het tijdig meebewegen met de nieuwe eisen is een prestatie van formaat. MCL heeft in die jaren niet alleen de eisen gevolgd, maar is ook zeer bepalend geweest voor de implementatie van de eisen binnen de gehele sector.”

Duurzame speerpunten

Het MCL heeft de Green Deal 3.0 ‘Samenwerken aan Duurzame Zorg’ ondertekend en zich daarmee uitgesproken zich te blijven inzetten voor een duurzame zorgsector. Speerpunten in het beleid van het ziekenhuis zijn onder meer het beperken van energie -en waterverbruik, het minimaliseren van milieubelastende stoffen, duurzaam inkopen en duurzaam bouwen veranderen in het beleid.

Op de goede weg

Het Friese ziekenhuis is vanzelfsprekend in zijn nopjes met dit resultaat. “Opnieuw een prachtige beloning voor de collega’s die zich elke dag inzetten om het MCL duurzamer te maken”, laat bestuurder Willem Lenglet, portefeuillehouder duurzaamheid/MVO, weten. “Het is onze taak om goede kwaliteit van zorg te leveren, de gezondheidszorg toekomstbestendig te houden en het milieu daarbij zo min mogelijk belasten. Deze erkenning onderstreept dat we op de goede weg zijn en zo door moeten gaan.”