MCL Harlingen werkt aan toekomstbestendige polikliniek

Het huidige ziekenhuisgebouw van het MCL in Harlingen is te groot en te duur voor het huidige gebruik. Het ziekenhuis wil daarom het gebouw zoals het nu is ingericht als een zorgplein, veranderen naar een toekomstbestendig poliplein met kantoortijden. Het MCL wil ruimtes efficiënter inzetten en ‘passend’ gaan wonen, in lijn met de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Op dit moment worden ruimtes niet efficiënt ingezet, is er veel leegstand in het gebouw en wordt aanwezige medische apparatuur in veel gevallen maar een zeer beperkt deel van de tijd ingezet. Het ziekenhuis werkt daarom aan een nieuwe visie.

Aanbod medisch-specialistische zorg

Het ziekenhuis wil inwoners van Harlingen en omgeving de komende jaren een ruim aanbod medisch-specialistische zorg dicht bij huis blijven aanbieden. Daarom werkt het MCL aan een toekomstbestendige polikliniek in Harlingen.

De volledige focus wordt daarbij gelegd op zorg. En de verschillende specialismen worden in Harlingen geconcentreerd in de laagbouw. Daardoor is er mogelijk geen ruimte meer voor een aantal externe huurders. Het MCL is daarover met alle huurders in gesprek.

Verkoop

Het MCL richt zich eerst op de verbouwing van de benedenverdieping, zodat daar alle zorg geconcentreerd kan worden en daardoor ook efficiënter gewerkt kan worden. Het MCL beraadt zich de komende periode op het vervolg van de verkoopprocedure.