MCL kiest voor netwerkgeneeskunde in plaats van Health Campus

Het MCL kiest daarmee voor de ontwikkeling van laagdrempeliger zorginnovaties die meer aansluiten op de behoefte van Fries patiënten, zo zeggen Rica Bakkum, lid raad van bestuur van MCL, en Christiaan Boerma, decaan MCL Academy, tegen de Leeuwarder Courant. Als voorbeelden noemen zij de ontwikkeling van beeldbellen, de opleiding tot verpleegkundig leiderschap, het aanbieden van patiëntinformatie in beeldtaal of het aanbieden van een nieuwe manier van thuisdialyse waar het MCL onlangs mee is gestart. Om de status van topklinisch ziekenhuis niet te verliezen, moet MCL wel blijven investeren in innovatie, wetenschap en kennisoverdracht.

Levend lab

De ontwikkeling van de Health Campus zou in 2017 van start gaan met het aantreden van Hessel Bouma, voormalig Philips-medewerker, als kwartiermaker. Bouma deed verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor de komst van diverse hoogtechnologische en innovatieve zorgbedrijven naar de Health Campus. Zorgprofessionals, patiënten, universiteiten, scholen, studenten, bedrijven en overheden moesten hun kennis bundelen in een levend laboratorium, zo was de gedachte. Daarna is er niks meer over de ontwikkeling van een Health Campus naar buiten gekomen. Bouma is enige tijd geleden gestopt. Het mislukken van de verregaande samenwerking tussen de vier Friese ziekenhuizen en de opgedoken financiële problemen speelden een rol in het vastlopen van de ontwikkeling.

De Friese ziekenhuizen blijven wel samenwerken. En het idee van een campus wordt niet helemaal losgelaten. Zo heeft medicijnontwikkelaar QPS zich vorig jaar nog gevestigd op het terrein van MCL.