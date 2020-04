MCL ligt financieel op koers maar is bezorgd over gevolgen corona

MCL heeft over 2019 een positief resultaat behaald van 3,5 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2019, dat vandaag is verschenen. Door een aantal bijzondere baten uit eerdere jaren komt het totale resultaat over 2019 uit op € 7,3 miljoen.

Het aantal medewerkers daalde met 83 FTE tot 2.410. Door efficiënter werken verminderde het aantal bedden en daarmee ook het aantal medewerkers, aldus het MCL. Het aantal patiënten bleef nagenoeg gelijk. Zoals bij de meeste ziekenhuizen was er een lichte daling van het aantal klinische opnamen en een lichte toename van de poliklinische activiteiten.

Bestuurders Patrick Vink en Erica Bakkum spreken hun waardering uit voor de inspanningen van de medewerkers, die deze goede resultaten mogelijk hebben gemaakt.

De raad van bestuur van het MCL is niettemin bezorgd over de financiële gevolgen van de coronacrisis. ‘Het MCL heeft net als alle ziekenhuizen zonder financiële voorwaarde alles aan de kant gezet om goede zorg te garanderen, aldus de bestuurders. Er is echter nog niets definitiefs geregeld over financiële compensatie voor de ziekenhuizen.’

Ombuiging

In het najaar van 2018 werd duidelijk dat MCL een stevige financiële uitdaging had: een ombuiging van ruim € 20 miljoen in drie jaar, met name door besparingen op personele en materiële kosten. De doelstellingen voor 2019 zijn gehaald.

De raad van bestuur heeft daarom begin 2020 besloten om te onderzoeken of de besparingen niet in drie maar in twee jaar gerealiseerd kunnen worden. Bestuursvoorzitter Patrick Vink: ‘Op die manier kan er eerder gestart worden met gesprekken over het aantrekken van financiering voor grootschalige ‘vernieuwbouw’ die gepland is’.

Coronacrisis

De coronacrisis kan deze plannen echter verstoren. Veel overige zorg is immers afgeschaald en uitgesteld. Medio april is begonnen met de voorbereidingen van het weer voorzichtig opstarten van reguliere zorg.

Vink: “Naar verwachting zal het MCL in 2020 veel minder patiënten kunnen helpen, dus zijn er ook minder opbrengsten. Tegelijk zullen de kosten minstens gelijk of hoger zijn dan begroot. Er is dus een grote kans op financieel nadeel over 2020.”