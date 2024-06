MCL maakt patiëntenfolders begrijpelijk met AI

Voor dit initiatief hebben nucleair geneeskundigen Ronald van Rheenen en Anne Marij van Burg-Burgers gebruikgemaakt van ChatGPT en de richtlijnen van Stichting Lezen en Schrijven.

Eenvoudige taal

De folders bevatten nu eenvoudige taal en kortere zinnen. Zo worden cruciale voorbereidingsinstructies toegankelijker voor alle patiënten. Stichting ABC, een vrijwilligersorganisatie van en voor laaggeletterden, heeft de materialen geëvalueerd en geprezen voor hun helderheid en toegankelijkheid.

Nucleaire geneeskunde is essentieel voor de diagnose en behandeling van ernstige ziektes zoals kanker en vereist gedetailleerde voorbereiding van patiënten. In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen en schrijven. Het percentage laaggeletterden is nog hoger in de noordelijke provincies, zoals Friesland.