Ouderenzorg kan 40 miljoen besparen door mail-toepassingen aan de dijk te zetten

Vorig jaar gooide een vijftal zorgorganisaties de knuppel in het hoenderhok door af te stappen van speciale applicaties voor veilig mailen in de zorg. Inmiddels is het aantal organisaties dat meedoet aan deze beweging gegroeid naar vijftien. Adapta en KPMG brachten in samenwerking met de organisaties een tweetal whitepapers uit. Daarin zetten ze uiteen waarom de speciale toepassingen voor mailen in de zorg niet nodig zijn om aan de veiligheidseisen te voldoen.

Tijd en geld besparen

De applicaties de deur uit doen, zou het heel wat opleveren, staat in de whitepapers. Het bespaart niet alleen geld, naar schatting 40 miljoen euro per jaar, het scheelt medewerkers ook extra handelingen en irritaties, zo was de gedachte. De organisaties baseerden zich toen ook op een advies van IT-bedrijf Adapta en adviesorganisatie KPMG. Bij zorgvuldig gebruik en de juiste instellingen zouden de mail-applicaties van Google en Microsoft volstaan.

Leiderschap

“Er is veel onvrede over de traagheid, technische problemen en hoge kosten van de huidige oplossingen”, zegt ict-manager Walter de Haan van zorgorganisatie Heliomare op de website van ActiZ. “We zoeken een geïntegreerde aanpak die zowel de veiligheid verhoogt als kosten bespaart.” Hij roept de sector op om durf te tonen. “Laat je niet verblinden door commerciële druk van de huidige veilige-mailleveranciers, maar toon leiderschap door een andere keuze te maken.”