Philips boekt eerste jaarwinst sinds 2021

Het zorgtechnologiebedrijf wist de verkopen ondanks extra importheffingen in de Verenigde Staten op peil te houden. Tegelijkertijd verbeterde de winstgevendheid door kostenbesparingen. Ook was het bedrijf minder geld kwijt dan in voorgaande jaren aan de grote terugroepactie voor slaapapneuapparaten en aanverwante rechtszaken.

In 2025 boekte Philips een omzet van 17,8 miljard euro. Gecorrigeerd voor onder andere wisselkoersen of de verkoop van bedrijfsonderdelen was dat een stijging van 3 procent. Vooral de verkoop van producten voor persoonlijke verzorging, zoals scheerapparaten, trok aan. De nettowinst kwam uit op 897 miljoen euro, tegenover een verlies van 698 miljoen euro een jaar eerder.

Besparingen

Philips maakte ook de doelstellingen voor de komende jaren bekend. Tot en met 2028 wil het bedrijf 1,5 miljard euro aan besparingen doorvoeren. Ook mikt Philips op jaarlijkse omzetgroei rond de 5 procent.

De afgelopen drie jaar bespaarde Philips onder andere door duizenden banen te schrappen. De komende jaren hoopt het bedrijf onder andere door de inzet van kunstmatige intelligentie sneller en goedkoper te werken. “Dat zie je bijvoorbeeld al bij onze informatica. Het programmeren gebeurt al veel met behulp van AI, daar is het echt een steun”, zei topman Roy Jakobs.

Medische scans

Ook in de producten die Philips verkoopt, verwerkt het bedrijf steeds meer AI-toepassingen. Die helpen bij sommige medische scans, bijvoorbeeld bij het maken van afbeeldingen, het positioneren van patiënten en diagnoses, zei Jakobs. In een toelichting op de jaarcijfers gaf hij ook hoog op van de grote hoeveelheden data die in de zorg beschikbaar zijn voor AI-toepassingen.

Philips ziet Noord-Amerika als zijn belangrijkste groeimarkt. Tegelijkertijd zorgen de importheffingen van de Verenigde Staten het komende jaar voor een kostenpost van enkele honderden miljoenen euro’s, waarschuwde Jakobs. “Ze hebben voor het eerst het hele jaar impact. Maar we hebben maatregelen klaarstaan om die te verzachten en verwachten de winstmarge te verhogen”, zei hij. (ANP)