Opnieuw miljoenenwinst voor ChipSoft

Eigenaren Gerrit Mulder en Hans Mulder keerden zichzelf een dividend uit van bijna 80 miljoen euro. Zelfs daarna blijft de financiële positie van het concern solide met een kas van 119 miljoen euro en nauwelijks schulden.
Dominantie
De dominantie in de zorgsector neemt ondertussen alleen maar toe. De Nederlandse epd-maker bedient inmiddels 57 van de 75 ziekenhuisorganisaties en is met afstand de grootste speler, bleek eerder uit een inventarisatie van M&I/Partners.
Ook kiezen ziekenhuizen steeds vaker voor het geïntegreerde Patiënt Data Management Systeem (pdms) van hun epd-leverancier. Hier profiteert ChipSoft van ten koste van concurrenten.