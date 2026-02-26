Opnieuw miljoenenwinst voor ChipSoft

​Softwareleverancier ChipSoft heeft in 2024 een nettowinst geboekt van 66,9 miljoen euro op een omzet van 174,8 miljoen euro, meldt het Financieele Dagblad . De omzet steeg met bijna 18 procent, terwijl de winstmarge verbeterde tot ruim 38 procent.

Eigenaren Gerrit Mulder en Hans Mulder keerden zichzelf een dividend uit van bijna 80 miljoen euro. Zelfs daarna blijft de financiële positie van het concern solide met een kas van 119 miljoen euro en nauwelijks schulden.

Dominantie

​De dominantie in de zorgsector neemt ondertussen alleen maar toe. De Nederlandse epd-maker bedient inmiddels 57 van de 75 ziekenhuisorganisaties en is met afstand de grootste speler, bleek eerder uit een inventarisatie van M&I/Partners.

Ook kiezen ziekenhuizen steeds vaker voor het geïntegreerde Patiënt Data Management Systeem (pdms) van hun epd-leverancier. Hier profiteert ChipSoft van ten koste van concurrenten.