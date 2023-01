MCL start met software die polibezoeken reumapatiënten moet terugdringen

Het aantal reumapatiënten zal naar verwachting de komende jaren stijgen als gevolg van de vergrijzing. Omdat het aantal zorgverleners niet in datzelfde tempo toeneemt, is de afdeling reumatologie van Medisch Centrum Leeuwarden met een nieuwe pilot van DEARhealth gestart.

Zorgpadtechnologie

De afdeling werkt met een platform voor zorgverleners met onder andere een slimme beslisondersteuning en een patiëntenapp. De zorgpadtechnologie zal op basis van medische gegevens, resultaten van ingevulde vragenlijsten door patiënten en bloedonderzoek de patiënt en zorgverlener op tijd waarschuwen wanneer dat nodig is. “Er kunnen dan aanpassingen in het zorgpad worden gemaakt, om op die manier risico’s te vermijden, bijvoorbeeld een extra bloedonderzoek”, aldus MCL. Voorbeelden van deze risico’s zijn opvlamming van de ziekte of een ziekenhuisopname.

Wanneer uit de gegevens, die door DEARhealth verzameld worden, blijkt dat de reuma artritis van een patiënt lange tijd stabiel is, kunnen contactmomenten voor die specifieke patiënt juist worden verminderd. “Deze slimme zorgpadtechnologie draagt bij aan het verlagen van het aantal polikliniekbezoeken, zodat de patiënt zelf meer gepersonaliseerde zorg krijgt en er ook ruimte ontstaat voor nieuwe patiënten”, aldus MCL.

Onderzoek

Met de pilot wordt onder een deel van de patiënten onderzocht hoe groot het effect van deze technologie is op de zorgervaring, de kwaliteit van leven, het vermijden van zorgkosten en het afnemen van het aantal ontvlammingen en polikliniekbezoeken. De onderzoeksgroep bestaat uit 168 patiënten die via loting bij de controle- of experimentele groep worden ingedeeld.