Meander onderzoekt alcoholpreventie om opname MDL-afdeling te voorkomen

De afdeling MDL van het Meander Medisch Centrum is gestart met een verpleegkundig onderzoek naar de inzet van preventieve interventies om opnames of heropnames van patiënten met alcoholproblematiek te voorkomen. Succesvolle interventies zullen vanaf januari 2023 op de afdeling worden ingezet, en mogelijk ziekenhuisbreed geïmplementeerd.

Dat meldt het Meander Medisch Centrum op 4 augustus. Regieverpleegkundige Berdine Aman is initiatiefneemster en hoofdonderzoeker. Zij is ook researchverpleegkundige bij de Pancreatitis Werkgroep Nederland. Aman onderzoekt onder andere interventies voor patiënten met alcoholproblematiek die al zijn opgezet in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, zoals foldermateriaal, gesprekken met de patiënt, bespreking binnen het multidisciplinair overleg (MDO) en begeleiding naar verslavingszorg. Ook wordt samenwerking met maatschappelijk werk, diëtist, psycholoog of huisarts onderzocht.

Motiverende gesprekken

Het STZ-ziekenhuis doet het onderzoek in samenwerking met studenten van Hogeschool Utrecht. Binnen Meander Medisch Centrum is nu dossieronderzoek onder MDL-patiënten gedaan en is aan verpleegkundigen gevraagd wat zij nodig hebben om patiënten met mogelijke alcoholproblematiek beter te bevragen en te begeleiden. Uit deze twee onderzoeken kwam naar voren dat motiverende gesprekken de beste interventie zijn en dat de verpleegkundigen hier graag extra in geschoold willen worden.